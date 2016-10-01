По сообщению пресс-центра Государственной полиции, авария произошла в четверг, 29 сентября, в волости Удришу.

На дороге Рига-Даугавпилс-Краслава столкнулись джип Jeep Grand Cherokee, которым управляла женщина 1991 г.р., и автобус Setra, за рулем которого находился мужчина 1957 г.р.



В ДТП пострадал годовалый мальчик, который сидел в джипе.



Всего за минувшие сутки на дорогах страны было зафиксировано 76 ДТП, в которых пострадало 11 человек.