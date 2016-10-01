Управление коммунального хозяйства города информирует, что в связи с проведением работ по ремонту дорог на нескольких улицах и перекрестках города изменится движение транспорта.





- начиная с 30 сентября и до 12 ноября 2016 года движение транспорта на улицах Аизпилсетас, Валкас, Ауцес движение автотранспорта будет осуществляться согласно дпнной



- на участке улицы Лермонтова от Аивиекстес до Базницас с 30 сентября до 28 октября 2016 года транспорт будет двигаться согласно



- на улицах Цирулю, Скосту, Церу с 30 сентября до 21 октября 2016 года движение автотранспорта будет организовано по соответствующей С 3 до 6 октября 2016 года на участке улицы Таутас от Добелес до Вентспилс движение автотранспорта будет организовано по соответствующей схеме - начиная с 30 сентября и до 12 ноября 2016 года движение транспорта на улицах Аизпилсетас, Валкас, Ауцес движение автотранспорта будет осуществляться согласно дпнной схеме - на участке улицы Лермонтова от Аивиекстес до Базницас с 30 сентября до 28 октября 2016 года транспорт будет двигаться согласно схеме - на улицах Цирулю, Скосту, Церу с 30 сентября до 21 октября 2016 года движение автотранспорта будет организовано по соответствующей схеме