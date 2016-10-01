29 сентября победитель конкурса – даугавпилсская фирма «CKD D» приступила к выполнению заказа самоуправления по строительству новой автостоянки возле Центра детского здоровья.

По просьбе местных жителей в первоначальный проект, который состоял из трёх частей, были внесены изменения. Работы будут проводиться только на участке улицы 18 Новембра от ул. Циетокшня до ул. Гимназияс. Старые деревья уже снесены, на их месте будет оборудована парковка на 12 мест, а параллельно автостоянке построят дорогу. Таким образом улицы Циетокшня и Гимназияс перестанут быть тупиковыми, а будут закольцованы через проезжую часть с односторонним движение по ул. 18 Новембра. Между стоянкой и зданиями проложат тротуар шириной два метра.



Строительные работы планируется выполнить до конца текущего года, гарантийный срок – 5 лет. Строительство ведётся на средства городского бюджета.