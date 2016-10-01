29 сентября в Даугавпилсе прошел показ программы фестиваля короткометражного кино Manhattan Short.

По случаю показа в Даугавпилс приехал молодой талантливый латвийский режиссер, представитель кинофестиваля короткометражного кино в странах Балтии Станислав Токалов.



- Станислав, расскажите о самом кинофестивале. Что это за проект?



- Фестиваль короткометражного кино Manhattan Short существует уже 19 лет и берет свое начало в Нью-Йорке. Показ первых фильмов фестиваля проходил на натянутой простыне, и за 19 лет своей истории фестиваль вырос в масштабное мероприятие, которое ежегодно в течение недели смотрят 100 тысяч человек в 50 странах мира.

В Латвии впервые кинофестиваль Manhattan Short прошел 8 лет назад, и вот уже 5 лет проходит под моим руководством. Могу сказать, что за 5 лет фестиваль вырос с маленького мероприятия в 30 человек, проводимого в небольшой комнате, где людям приходилось сидеть на полу, до крупного, ожидаемого тысячами людей, события . Сейчас Manhattan Short проходит в пяти крупных городах Латвии. В Риге мы проводим два сеанса по 650 зрителей и, по моим наблюдениям, нету людей, которые придя один раз на показ кинофестиваля, не возвращаются на него вновь. Для того, чтобы понять "сок" данного фестиваля, на него надо всего лишь один раз придти.



- Какой раз в Даугавпилсе проходит показ программы фестиваля короткометражного кино Manhattan Short?



- В прошлом году мы привезли короткометражные фильмы кинофестиваля в Даугавпилс впервые. Увидели, что даугавпилсскому зрителю сеанс пришелся по вкусу, и именно после этого мы решили подключить зрителей из Даугавпилса к просмотру и голосованию в этом году. Хотелось бы, чтобы это стало доброй традицией.



- Какой посыл несет данный фестиваль и что он значит лично для Вас?



- Для меня Manhattan Short это очень личное мероприятие. Когда у меня появилась возможность проводить этот фестиваль в странах Балтии, когда я его перенял и стал активно заниматься, - он для меня стал проектом души. Это не финансовый проект. Мы к нему подходим с душой и, наверное, поэтому всё проходит легко, на одном дыхании. Могу сказать, что с проведения данного кинофестиваля начались мои первые шаги в кино, поэтому я им очень дорожу.



- Что для Вас кино? Это философия, творчество, самовыражение, работа?...



- Я живу кино. Я провожу в офисе намного больше времени, чем дома. Я постоянно что-то делаю, думаю, решаю вопросы в направлении творчества. Я не делаю фильм, если внутри него нет моего личного вопроса и персонального переживания. Я через фильм пытаюсь вникнуть в суть, полнее и глубже понять, что происходит вокруг и внутри каждого. Это касается и фильма о Михаиле Тале, в который вложены переживание того возраста, и фильма "То, что они не видят", где я рассматриваю вопрос доверия во взаимоотношениях. Все темы, которые возникают внутри меня, я пытаюсь раскрыть в фильме.



Фильм - это процесс, в котором участвует много разных людей с различным мировоззрением. Как режиссер вопрос задаю я, а дальше мы разбираемся в нем вместе с командой. Так что каждый фильм — это своего рода коллективная душа. Мне повезло - я встречаю очень много умных интересных людей по дороге, часто они смотрят на мир иначе, у них другие точки зрения, поэтому в процессе работы я сам двигаюсь дальше и расту вместе с фильмом. Так что для меня кино — это жизнь. Если меня знать лучше, то можно увидеть, что я никуда не хожу, не растрачиваю время на пустое - я только делаю кино.



- Как Вы в целом оцениваете современное кино?



- Современное кино трудно оценивать в совокупности. Количество фильмов настолько увеличилось, что сложно найти "золото". Раньше, когда к камере допускали только Годара и Трюффо, а другие не имели возможности доступа к камере, - «великий» фильм было найти проще. Сейчас же фильм может сделать каждый. И вот в этом возникает сложность - пока человек найдет во всем этом количестве именно то «золото», которое сможет на него повлиять, он может наткнуться на десятки плохих фильмов. Поэтому, если кино не является твоей жизнью, и ты просто хочешь хорошо провести время, то человек просто напросто может устать от поиска. Это не относится только к кино. В современном мире это относится ко всему. Сейчас информационное поле слишком перенасыщено - слишком велико многообразие, поэтому возникает сложность в концентрации. Это происходит повсеместно - на человека обрушивается очень много информации, и зачастую он не знает, что с этим делать. Это ощущение я также затрагиваю в своих размышлениях.



- Над чем вы работаете сейчас?



- 17 ноября у меня выходит новый фильм под названием "То, что они не видят". Премьера данного художественного фильма пройдет в том числе и в Даугавпилсе, так что, я надеюсь, что мы еще встретимся. Я обязательно приеду в Даугавпилс и мы сможем пообщаться со зрителями, обсудить, что им понравилось, что не понравилось и интересно провести время.





Станислав Токалов, 29 лет. Режиссер, продюсер. Учился в Великобритании в Raindance Film School. Получил награду «Большой Кристапс» за короткометражный художественный фильм «Простые желания» («Mazliet ilgāk») в 2014 году. Снял документальный фильм о чемпионе мира по шахматам Михаиле Тале. Закончил съемки полнометражного художественного фильма «То, что они не видят».