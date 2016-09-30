Некоторые врачи Даугавпилсской центральной поликлиники совершенно не знают государственный язык. Об этом программе "Без табу" на телеканале TV3 сообщила пациентка поликлиники Айсма, пишет Skaties.lv.

"Придя на прием к дерматологу Энверсу Александровичу, я начала говорить на латышском языке, поскольку врачи должны хотя бы понимать, что им говорят на госязыке. В ответ он меня упрекнул в том, что я, жительница Даугавпилса, не знаю русский язык. Я медицинские термины на русском языке понять не могу. Тогда какого черта я должна платить за прием, если не могу получить нормальную консультацию?", - возмутилась женщина.



Напомним, что ранее в обществе вызвала резонанс противоположная ситуация, когда в социальных сетях была распространена публикация о неврологе Гунтисе Розенталсе, который во время приема ребенка-инвалида общался с пациенткой на латышском языке, заявив о том, что девочка "двоечница, не знающая государственного языка".