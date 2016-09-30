Вчера, 29 сентября, к восьми часам вечера в одном из залов кинотеатра Silver Screen собралось несколько десятков даугавпилчан, пожелавших принять участие в выборе лучшего короткометражного фильма Манхэттенского кинофестиваля.

В программе мероприятия было заявлено 10 короткометражных лент, общий хронометраж которых немногим превышает 2 часа. Открыл мероприятие известный режиссер, представитель кинофестиваля короткометражного кино Manhattan Short в странах Балтии Станислав Токалов.



Зрители с нетерпением ожидали начала сеанса. После вступительного слова Станислав Токалов из зала удалился, погас свет и на экране начался, как ожидали зрители, первый фильм.



На широкоформатном экране появилось название - Арн: Рыцарь-тамплиер. Никакого подвоха зрители не заметили. Заметный шепот в зале стал разноситься после того, когда фильм продолжался уже более 40 минут.



Со всех рядов то и дело доносилось: "Что-то не так; это полнометражный фильм; мы смотрим не то, на что пришли".



Однако, как показала ситуация, зритель в Даугавпилсе очень выдержанный и корректный. После того как фильм продолжался уже около полутора часов, в зале включился свет и сотрудник кинотеатра Silverscreen на трех языках сообщил о том, что произошла ошибка, и вскоре начнется показ программы кинофестиваля Manhattan Short.



На вопрос "Как вы планируете возместить потраченное время?", сотрудник кинотеатра ответить не смог.



Спустя 1,5 часа просмотра полнометражного фильма 2007 года выпуска, даугавпилсский зритель наконец-то приступил к просмотру короткометражных лент фестиваля.



Несмотря на то, что чувство недоумения и разочарования от досадной ошибки у зрителей осталось, практически все дождались окончания программы кинофестиваля, который завершился ближе к полуночи.



Портал Nasha.lv обратился к режиссеру Станиславу Токалову с просьбой прокомментировать ситуацию.



Как выяснилось, руководство кинотеатра Silverscreen в Даугавпилсе не удосужилось сообщить представителю фестиваля Manhattan Short в странах Балтии о своей оплошности, и о том, что зрители стали заложниками сложившейся ситуации.



- Для меня это откровение, что вчерашний показ был омрачен такой ошибкой со стороны кинотеатра Silverscreen. Я о таких инцедентах вообще никогда не слышал - теперь у меня будет невероятная история, случившаяся с нашим кинофестивалем в Даугавпилсе.



Трудно даже такую ситуацию представить, ведь всё должно многократно проверяться, так как это хлеб кинотеатра. Могу сказать, что Silverscreen, конечно, "дал жару". Я обязательно возьму эту ситуацию под контроль и выясню как даугавпилсский кинотеатр дошел до такого.

Стандартная практика имеет следующую последовательность - мы присылаем фестиваль заранее, техник кинотеатра проверяет формат и выставляет фильм в программу по времени. В ситуации, когда перед показом идет презентация, как это было вчера, фильм выводится на экран вручную. Мне в данном случае также непонятно как фильм "Арн: Рыцарь-тамплиер" 2007 года оказался в сетке кинотеатра Silverscreen - это загадка, своего рода полтергейст. Мы со своей стороны обязательно разберемся в этой ситуации, - рассказал Станислав Токалов.