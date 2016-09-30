С 1 октября в Даугавпилсской региональной больнице начинает работать дежурный врач.

Термин «дежурный врач» каждому нас знаком по стоматологической поликлинике. Если в выходной день разболелся зуб, то любой из нас не ждет понедельника, а обращается за срочной помощью. Но другие внезапные проблемы со здоровьем нередко ставят в трудную ситуацию. Ждать понедельника? А вдруг нужно срочно принимать меры? Вызывать «скорую помощь»? А вдруг ничего страшного, скажут, ложный вызов? Приглашать на дом семейного врача? Если речь не идет об отдельных категориях пациентов, то это довольно дорого. По предложению главного врача больницы Рейниса Йокста больница берет на себя дополнительную функцию: в субботу можно обращаться к дежурному врачу.



Пациенты найдут кабинет рядом с главным входом в больницу, здесь на двери есть табличка. Время работы – по субботам, с 8.00 до 16.00. Плата за прием – в размере обычного пациентского взноса. Конечно, терапевту, который будет вести прием, предстоит решить трудную задачу. Семейный врач, как правило, наблюдает за пациентом в течение долгого времени, хорошо знает обо всех заболеваниях. Однако специалист решит главную задачу: оценит состояние больного, выпишет лекарства, при необходимости направит в стационар.



Насколько будет востребована эта услуга - покажет время. Но сегодня важно знать, что не нужно в течение выходных дней ждать развития болезни, можно быстро получить необходимую помощь.