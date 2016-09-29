Вчера, 28 сентября, в 16:30 на пульт полиции и Латгальского регионального центра Неотложной помощи поступил сигнал о том, что на Новом Строении на козырьке подъезда жилого многоквартирного дома лежит тело женщины.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Неотложной медицинской помощи констатировали смерть пожилой женщины.



Женщина, чья личность на момент происшествия установлена не была, выпала из окна многоквартирного дома. На вид погибшей около 60 лет.



Пока что специалисты воздерживаются от оглашения версий и причин страшной трагедии. По факту происшествия начато расследование и назначены экспертизы.