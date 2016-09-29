Учителя школы йоги «Лотос» Людмила и Евгений Николаевы в программе «Пульс Латвии» рассказали о занятиях йогой — древнем учении, которое не только укрепляет тело человека, но и исцеляет, помогает справляться со стрессами в повседневной жизни.

Йоги считают, что это не просто так, когда человек пытается заняться йогой. Когда-то в прошлой жизни, получается, мы уже чем-то подобным занимались, к этому нас тянет. Я еще в детстве, говорит Евгений, увидел картинки йоги в статье, и пытался этим заниматься. А в 99-м меня пригласили на занятия йогой друзья и я начал заниматься. Речь не только о физической подготовке — йога развивает и качества характера, и возможность таким образом служить людям. В свою очередь, Людмилу пригласил на занятия йоги будущий муж. Она занималась всю жизнь различными физическими практиками, но с помощью учителя, который был ей подобран, она начала заниматься йогой всерьез. Практику она начала с 2002 года.



Йога - стиль жизни, практика самосовершенствования. Само слово «йога» означает - союз, связь. Связь тела, ума, сознания. Мы наблюдаем в различных позах за своим телом, реагируем на его потребности; занимаясь йогой постепененно мы начинаем следить за распорядком дня, употреблять полезные продукты, следим за состояния ума и учимся правильно реагировать на стрессовые ситуации.



В древние времена люди были такие же — они так же хотели стать счастливыми. Просто, сейчас времени на это меньше, ритм жизни намного быстрее. А самый великий дар — дар жизни. И в йоге заложены методики, как осознать это, как добиваться этого понимания. Мы в своей практике основываемся на исторических трактатах, на наших учителей йоги. Сейчас йога очень популярна во всем мире — очень многие люди (в том числе, политики, актеры, бизнесмены) занимаются ею, поддерживают свое здоровье, поддерживают психику в нашем непостоянном и переменчивом мире.



В Латвии в начале 90-х йога здесь уже стала называться йогой. До этого она была коррегирующей гимнастикой, но ею занимались. Но и в начале 20-го века в Латвии занимались йогой. Люди, которые занимаются йогой долгое время — долгожители. В пожилом возрасте они очень выделяются — хороший, свежий внешний вид, четкая речь и сознание, спокойная, уравновешенная психика — это мощные стимулы для занятия.



Нужно не заморачиваться, нужно заниматься йогой рядом с домом. Не нужно искать счастья за тридевять земель. Просто пойти попробовать. Есть рекоммендации — выбрать какое-то направление йогой — и какое-то время его практиковать. Несколько месяцев надо позаниматься, чтобы почувствовать эффект — понять, насколько подходит человеку выбранное им направление.