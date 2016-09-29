Даугавпилсская краевая дума приступила к масштабной реконструкции улиц в двух поселках – Лоцики и Мирный. Самоуправление для реализации работ взяло кредит на 25 лет. Общая сумма проектов составляет около одного миллиона евро. Работы уже начались, но в поселке Лоцики жители дома на ул. Виенибас, 6 высказались против ремонта, так как в рамках технического проекта необходимо спилить 13 берез, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

Реконструкция улиц в двух поселках Даугавпилсского края - это самые крупные проекты, которые реализует самоуправление в последнее время собственными силами. В Лоциках сумма ремонта достигнет более 700 тысяч евро, а в Мирном около 300 тысяч евро.



Инженер коммунального отдела Даугавпилсской краевой думы Анита Паберза рассказала о проекте в Лоциках и сложностях, с которыми пришлось столкнуться:



«Семь улиц из десяти фактически будут реконструированы – положат новый асфальт и тротуар. Это своеобразный поселок. В нем 9 пятиэтажных домов, которые строились в 80-х годах. Это был военный городок. Проект очень сложный, когда копаем, находим старые коммуникации – действующие и нет. Их опасно затрагивать, так как можем нарушить какую-нибудь систему, поскольку не знаем, что там».



Ремонтные работы рассчитаны на два года с паузой в зимний период, продолжает Анита Паберза: «Проект сложный, но долгожданный. Люди давно просили. Берем кредит на 25 лет, но четверть сметы должны оплатить из бюджета самоуправления».



В Лоциках работы начались на прошлой неделе. На одном из участков спилены деревья, снят старый асфальт. Рядом расположен многоквартирный дом по адресу ул. Виенибас, 6. Часть его жильцов выразила недовольство тем, что из-за ремонта улиц предстоит спилить 13 берез и ратуют за сохранения деревьев.



Одна из жительниц дома, вышедшая на прогулку с собакой, согласилась, что дорогу надо ремонтировать и расширять, машины стоят вплотную, но и березы жалко.



Многие местные жители все же поддерживают реконструкцию улиц, считая, что березы – небольшая цена, которую можно заплатить.



«Я довольна, пусть все будет светлее, веселее. Пусть еще аэродром построят, будем летать в Ригу. С 1970 года, как армия построила, так ничего не меняется и не строится», - говорит Елена, живущая в Лоциках с 1980 года.



В свою очередь Франц находит в изменениях только плюсы: «Сравните, что сейчас на улице, сами видите. Мне, больному человеку, не пройти, костылем зацепился и упал. Все разбито, машинам не проехать. Бардак. Сейчас сделают тротуары отдельно, новый асфальт…. Березы, которые мешали, те срезали, как по мне, то хватает этих берез. Для нас, лично, эти березы не к телу. Плюс березы около домов растут, они солнца не дают, людям ничего не видно, а так хватает берез в парке».



Исполнительный директор Даугавпилсской краевой думы Ванда Кезик в телефонном разговоре прокомментировала, в том случае, если жильцы дома №6 не придут к общему решению, то их участок исключат из технического проекта и оставят ситуацию без изменений.