Завершились строительные работы по восстановлению покрытия на двух участках трассы Рига — Даугавпилс — Краслава — Белорусская граница (Патарниеки), А6.

Как сообщили в управлении коммуникаций Latvijas Valsts ceļi, восстановлено покрытие на шестикилометровом участке пути (290 — 296 км.) от моста через Индрицу до перекрестка с дорогой V631 Пиедруя — Александрова, а также 12-километровый участок от Стуришки до Ницгале. На последнем объекте на этой неделе оставлены ограничения скорости 70 км/час.



Ограничения скорости, как сообщили на предприятии, необходимы, поскольку, после строительства верхнего слоя дороги, шоссе перекрывается битумным связывающим веществом, которое образует невидимую пленку и снижает сцепление колес автомобиля с новым покрытием. Поэтому сразу после ремонтных работ сохраняется повышенный риск скольжения — дольше тормозной путь, а также есть опасность заноса. Опыт показывает, что многие автоводители не знают об этом факте, поэтому пытаются нарушить ограничение скорости, однако это опасно.



На участке от Стуришки до Ницгале были реконструированы десять автобусных остановок, почищены обочины и восстановлены протоки у дороги. Строительные работы вела фирма Binders, стоимость работ составила 1,2 миллиона евро.