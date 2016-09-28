Сотрудники Госполиции в Даугавпилсе задержали пожилого мужчину с ограниченными возможностями, который подозревается в нанесении смертельных ран своей подруге. Мужчина 1940 года рождения ранее был судим за совершение преступления с применением насилия.

15 сентября в Даугавпилсе в одной из квартир был найден труп женщины 1964 г.р. с признаками насильственной смерти.



В рамках следствия удалось установить причастность к совершению преступления мужчины, с которым в тот вечер женщина распивала алкоголь. Между ними вспыхнул конфликт, в результате которого женщине были нанесены телесные повреждения, в том числе колотая рана ножом.



Расследование продолжается. По отношению к подозреваемому применена мера пресечения не связанная с лишением свободы.