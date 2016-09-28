В начале марта прошлого года вступили в силу принятые Даугавпилсской городской думой правила лицензированной рыбалки на всей территории озера Большие Стропы. Документ позволяет самоуправлению вести хозяйственную деятельность, пополнять рыбные ресурсы при поддержке Рыбного фонда министерства земледелия Латвии, обеспечивать порядок на водоёмах публичного пользования и предотвращать браконьерство.

С этой целью специалисты Управления коммунального хозяйства Даугавпилсской думы осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил любительского рыболовства. В рейдах участвуют также сотрудники полиции и Даугавпилсского регионального управления среды. По их данным за последнее время наметилась положительная тенденция: нарушений стало меньше.



В ходе рейдов с рыбаками-любителями проводятся профилактические беседы, им напоминают, что кроме лицензии они должны иметь при себе документ, подтверждающий личность, а также карту рыбака. Рыболовам бесплатно выдаются буклеты, изданные в этом году в сотрудничестве с Рыбным фондом. В них опубликованы правила любительского рыболовства, действующие в Латвии и на территории самоуправления. Со времени введения лицензированного рыболовства озеро Большие Стропы зарыблялось дважды. В 2015-ом в него запустили 40 тысяч мальков щуки, а в этом году - 25 тысяч мальков судака. Как считают специалисты, подавляющее большинство рыбаков понимают необходимость бережно относиться к рыбному богатству водоёма и приобретать лицензии.



К декабрю сезон лицензированной рыбалки на озере Большие Стропы закончится и возобновится только в мае. Ловить рыбу зимой со люда можно без лицензии, то есть абсолютно бесплатно, но это не значит, что рейды прекратятся. Контроль за соблюдением правил любительского рыболовства – не сезонная акция, а ежедневная работа как инспекторов, так и самих рыбаков.