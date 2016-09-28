4-5 октября в Даугавпилсе пройдут Дни Северных стран. Их организуют посольства и бюро Совета министров Северных стран.

Цель мероприятий – установление диалога с латвийским обществом. Укрепляя сотрудничество Латвии и Северных стран, важно также способствовать контактам между жителями. В рамках дней Северных стран в Даугавпилсском университете пройдут международная конференция, выставки, демонстрация фильмов, лекции, дискуссии. 4 октября в 12:00 послы Северных стран посетят Даугавпилсскую городскую думу, где встретятся с мэром Даугавпилса.