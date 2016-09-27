Руководитель Управления коммунального хозяйства города Айвар Пуданс в программе «Диалог с городом» рассказал, что до конца года еще многие дороги в городе будут отремонтированы. Часть улиц, которые пока что были грунтовыми, наконец, станут асфальтовыми.

В этом году, по словам Айвара Пуданса, будет закончен ремонт на улице Пушкина и на улице Зелткална (на Новом Форштадте), где проходит капитальный ремонт. Из фонда поддержки дорог будет завершен ремонт улицы Елгавас, на участке от 18 Новембра до Смилшу; также планируется завершить ремонт улицы Валкас, на участке от 18.Новембра до Смилшу.



Планируется, что впредь на улице Валкас будет одностороннее движение в сторону от 18. Новембра. Только общественный транспорт на этой улице будет двигаться в обе стороны. Сейчас на улице производится фрезеровка старого асфальта, замена бордюров, обновление канализационных колодцев. Ремонт организован так, чтобы улица не закрывалась — чтобы жители могли спокойно подъехать к школам. Двусторонними останутся улицы Тукума и Гродняс.



В этом году будут сделаны улицы, пострадавшие во время сильного ливня этим летом. На Новом Строении параллельно улице Ятниеку будет положен асфальт и сделаны стоки воды на участках улиц Валкас и Вецпилсетас. На Новом Форштадте, параллельно улиц Видземес и Авеню, будут заасфальтированы несколько небольших улиц. На Гриве — планируется заасфальтировать грунтовые пока улицы — Базницас и Гара. Конкурс на исполнение этих работ пройдет в самое ближайшее время.