26 сентября отмечается Европейский день языков. Он был провозглашен Советом Европы при поддержке Европейского союза в 2001-м году. Девиз у проводимых в этот день мероприятий очень простой: каждый европеец должен знать минимум два языка. Еще недавно казалось, что этого трудно достичь, а для сегодняшних детей – это норма. Выпускники средних школ, как правило, знают не только латышский и русский, но и английский, а зачастую – еще какой-либо язык.

Чтобы обеспечить такой уровень знаний, педагоги применяют современные методики. «Языковая карусель» - один из способов заинтересовать детей изучение языков. В этот день звучали стихи, песни и инсценировки на разных языках. Нынешние дети привыкли использовать различные способы получения информации. Прочитать и выучить урок им скучно, а вот побывать в роли исследователя – другое дело. Они сами озвучивают мультфильмы, делают настольные игры, в которых отражены прочитанные книги, а порой сами создают книги. А порой проводят настоящую расшифровку незнакомых слов, которых так много – даже на родном языке. Все участники «Языковой карусели» получили награды. А знаний у них при этом стало намного больше.