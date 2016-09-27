Первая в Даугавпилсе площадка для временного хранения отсортированного мусора в микрорайоне Лигинишки начала свою работу в январе этого года. Любое юридическое или физическое лицо может совершенно бесплатно привезти сюда предварительно рассортированные отходы, годные для вторичной переработки.
стеклотары, пластиковой, алюминиевой, жестяной упаковки, а также бумаги и картона. Позже к этим материалам добавились покрышки, электротехника и крупногабаритный мусор. По словам специалистов Управления коммунального хозяйства Даугавпилсской думы рост количества горожан, которые пользуются площадкой, говорит о востребованности услуги.
Сдача отсортированного мусора и упаковочного материала на площадке такого вида позволяет снизить объём отходов, которые вывозятся оператором, и тем самым сократить затраты на хозяйствование отходами. Специалисты Даугавпилсского УКХ ежедневно отслеживали ситуацию, анализировали потоки, чтобы выбрать наиболее оптимальный, удобный для горожан режим работы площадки и пришли к необходимости внести изменения в прежний график.
Теперь площадка по сбору отсортированного мусора в микрорайоне Лигинишки работает со вторника по субботу с 9:00 до 18:00, а выходные дни – воскресенье и понедельник.
Сдача отсортированного мусора и упаковочного материала на площадке такого вида позволяет снизить объём отходов, которые вывозятся оператором, и тем самым сократить затраты на хозяйствование отходами. Специалисты Даугавпилсского УКХ ежедневно отслеживали ситуацию, анализировали потоки, чтобы выбрать наиболее оптимальный, удобный для горожан режим работы площадки и пришли к необходимости внести изменения в прежний график.
Теперь площадка по сбору отсортированного мусора в микрорайоне Лигинишки работает со вторника по субботу с 9:00 до 18:00, а выходные дни – воскресенье и понедельник.
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Ниже приведена форма заявки на кредит. представить необходимые детали к нам.
Ваши полные имена
Ваш Текущий домашний адрес
Твоя страна
Ваш город
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Ваш возраст
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ну ты понял