На прошедшей неделе в Латвии в ДТП погибли два человека, которые, передвигаясь по ночной трассе, не были замечены водителями. Одно из ЧП произошло под Даугавпилсом.

Полиция призывает участников дорожного движения вспомнить, что ночи становятся длиннее и темнее, а значит не надо забывать о своей безопасности — пользоваться светоотражающими приборами, обозначая себя в темноте.



В минувшую субботу около 20.00 в Даугавпилсском крае на седьмом километре трассы А14 водитель автомобиля Škoda Fabia не заметил мужчину 1956 г.р., который пытался остановить ехавшую машину, находясь на проезжей части. В результате мужчина погиб на месте происшествия.



Второй случай произошел в Айнажи, где в воскресенье вечером водитель грузовика Mercedes-Benz сбил едущего в темноте велосипедиста, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Велосипедист от полученных травм скончался на месте.



У обоих погибших на себе не было никаких светоотражающих элементов, отметили в полиции.