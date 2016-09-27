Художница Инара Петрусевич в программе «Пульс Латвии» на радиостации «Alise Plus» рассказала об особенностях культурной жизни города, о повседневных проблемах, с которыми сталкиваются художники в городе.

По ее словам, клиентами городских художников чаще всего бывают их друзья или знакомые - «сарафанное радио» - кто знает, тот обращается. Более централизованно информировать о себе и о своих работах в городе пока не получается.



Более активную роль в этом могло бы сыграть самоуправление. Ведь людей искусства в городе более чем хватает — есть школа Саулес, где растет множество талантов. Собрать их всех, предложить им поработать на благо города — никто бы не был против. Летом город мог бы быть украшен силами своих художников, а не приезжих специалистов. Однако, этого не происходит.



Хотя на дни города этим летом самоуправление выделило места художникам, где те могли расставить свои работы. Но место это было возле Пожарной части, там, где нелегко увидеть. Все более посещаемые места оказались отведены под торговлю. Но даже такое малопопулярное место, как выяснилось, привлекло внимание людей — прохожие подходили, смотрели, интересовались.



Возможно, когда-нибудь в городе появится хотя бы один баннер или красивая афиша, где местные художники смогут наклеивать свои объявления о проводимых выставках или работах. Это позволит узнать о них большему числу горожан и заезжих туристов. В информационном плане, поддержка самоуправления была бы бесценной.



Культурная жизнь в городе, по словам Инары Петрусевич, идет и сейчас. Но активной она станет только тогда, когда люди выберутся из своих квартир и будут чаще ходить на выставки, посещать творческие мероприятия. В противном случае, как и сейчас, культурная жизнь города будет протекать достаточно вяло.