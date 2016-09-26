Из самоуправлений Латгальского региона, на территории которых будет создана Латгальская специальная экономическая зона (СЭЗ), самая большая площадь предназначена для Даугавпилса — до 2500 гектаров.

Согласно разработанному Министерством охраны среды и регионального развития проекту правил о Латгальской СЭЗ, ее площадь, границы и критерии деятельности определяются в зависимости от статуса конкретного самоуправления, а именно, в центрах национального значения площадь СЭЗ составит до 2500 гектаров, в национальных центрах с уже работающими СЭЗ — 250 га, в самоуправлениях с центрами регионального значения и в самоуправлениях вокруг центров национального значения — до 2000 гектаров.



В свою очередь в самоуправлениях с центрами краевого значения и остальных муниципалитетах площадь СЭЗ составит до 700 гектаров.



В нескольких краях территория СЭЗ составит 2000 гектаров. В эту категорию входят Балвский, Краславский, Ливанский, Лудзенский, Прейльский и Резекненский края. В свою очередь СЭЗ площадью 700 гектаров будет в Аглонском, Балтинавском, Циблском, Дагдском, Илукстском, Карсавском, Риебиньском, Ругайском, Вилякском, Вилянском, Варкавском и Зилупском краях.



В Резекне, у которой уже есть собственная СЭЗ, площадь новой СЭЗ составит 250 гектаров.



Латгальская СЭЗ создается, чтобы стимулировать развитие региона, привлекать инвестиции для развития производства и инфраструктуры и создавать новые рабочие места. Работающие в СЭЗ предприятия получат налоговые льготы.



Планируется, что Латгальская СЭЗ будет действовать до конца 2035 года.



В настоящее время налоговыми льготами пользуются предприятия, которые занимаются коммерческой деятельностью в Резекненской и Лиепайской СЭЗ, а также в Рижском и Вентспилсском свободных портах.