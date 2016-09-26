«Я счастливый человек. Профессия режиссера органично вобрала в себя не только все мои знания и опыт, но и полностью совпадает с моим человеческим кредо: жизнь многранна и прекрасна», — говорит Олег Шапошников, директор и художественный руководитель Даугавпилсского театра.

О цели в жизни



Уверен, что к жизненным целям всегда надо двигаться осознанно. Только осознать саму цель бывает куда сложнее и важнее, чем найти путь к ней.



О Риге и провинции



Не считаю, что рижанам надо держаться за свою столицу. Человеку вообще ни за что не надо держаться. Опора всегда есть в тебе самом. Найти ее помогает многое — знаки судьбы в том числе. Я живу в Риге, а мой театр находится в Даугавпилсе. Для меня очень важно, что я нашел СВОЙ театр. А где он — не так важно.



О мечтах



Я люблю мечтать! Это признак хорошей жизни, внутренней наполненности. Мечтать стоит хотя бы потому, что это не требует от человека материальных затрат, а с мечтой качество жизни может измениться к лучшему.



О сценарии жизни



Режиссеры и сценаристы — это не только театр или кино. Человеку можно и нужно пытаться режиссировать собственную жизнь. И обязательно писать сценарии! А хороший сценарий жизни можно написать в соавторстве с могущественными неземными силами. Каждому из нас эти высшие силы постоянно что-то нашептывают и подсказывают. Остается только прислушиваться к этому, улавливать и расшифровывать знаки свыше. А сценарий жизни, написанный в одиночку, всегда обречен.



Люди-звезды



— У меня в жизни была яркая встреча с легендарным режиссером Романом Виктюком. Люди-звезды такие разные! Виктюк — это та звезда, которая не манит, а освещает твой собственный путь, позволяет увидеть скрытое в тебе самом. Но звезды не так безобидны: можно лететь на свет зведы и больно обжечься. Или даже сгореть, как мотылек, в ее пламени.



— Уверен: чем талантливее человек, тем меньше он «включает звезду». Звездность, как черта характера — это признак тупости, если не быдловатости. «Звездение» характеризует уровень развития и воспитания, тогда как талант — всегда дар Божий.



Об энергии



Если чувствуешь себя, как выжатый лимон, надо отдохнуть. Но только один день! Максимум два. И отдых — это не безделье. Просто надо позволить себе делать то, что ты хочешь и любишь. Если через день-два силы и энергия не возвращааются, то тут дело не в усталости, а в проблеме со здоровьем — душевным или физическим.



Об уме и сердце



Для меня нет дилеммы, чей голос слушать — ума или сердца. Конечно же, ума! Таков путь духовного развития. Человек порой следует зову сердца исключительно из-за недостатка ума.



О зрителе



Если человек купил билет и пришел в театр, то он поверил обещаниям режиссера и творческого коллектива. Пришел на трагедию — готов плакать, на комедию — смеяться, на драму — переживать. Для меня очень важен зритель, его ожидания, эмоции и реакция. Если режиссер не думает о зрителе, то он совершает этическое преступление, мошенничество. Нельзя человеку за его деньги продавать то, что нужно не ему, а тебе.



О любви



Любовь, если речь о любви романтической, чаще всего диагноз: Ромео с Джульеттой, Татьяна Лариной с Онегиным и другие. Не удивительно, что в таких историях нередки летальные исходы. Любовь всеобъемлещая — не страстная, не испепеляющая, а спокойная, без фанатизма, — это совсем другое. Эта любовь созидательная. Не ждите, что любовь куда-то приведет. Это сильное и самодостаточное чувство. Надо радоваться уже тому, что любовь есть.



Нина Дождева