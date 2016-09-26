В связи с наступление прохладной погоды как жители, так и руководство учреждений начинают думать о подключении к системе отопления. Руководители учреждений образования Даугавпилса оценивают ситуацию в каждом учреждении отдельно.

В зданиях реновированных образовательных учреждений больших проблем нет, потому что там достаточно тепло. Сложнее со зданиями, которые ещё не прошли реновацию. Каждое учреждение индивидуально решает вопрос о подключении отопления. На данный момент заявки на подключение подали 4 дошкольных учреждения образования.