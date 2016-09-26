Летний сезон заканчивается, подводятся итоги по ремонту существующих детских площадок и созданию новых. В Даугавпилсе сейчас 202 дворовые площадки. За их состоянием следят специалисты предприятия «Labiekārtošana-D».

Представители старшего поколения зачастую уверены, что оборудовать место отдыха просто: собрались на субботник и смастерили развлечение для ребятни. Сегодня мы с вами живем по европейским правилам и нормам. Оборудование для детских площадок должно иметь соответствующие сертификаты, как и фирмы, которые занимаются его установкой. А одно сертифицированное пластиковое кресло для качелей стоит не менее 160 евро!



Еще одно требование закона: на той дворовой территории, которая принадлежит дому, работы по благоустройству, как и установка детских площадок, выполняется только за счет жильцов. Тем не менее самоуправление Даугавпилса не только обновляет детские площадки, но и строит новые в разных микрорайонах.



Детская площадка в Центральном парке, хоть ее и долго ждали, сегодня стала одним из самых посещаемых мест в городе. Особенно довольны родители тем, что пружинящее покрытие обеспечивает безопасность детей. Новые детские площадки сделаны в зоне отдыха на Эспланаде и на пляже «Стропу вилнис». Защитное покрытие появилось и на детской площадке в Сквере Славы. Реконструирована детская площадка возле 16-й средней школы. Уже сейчас готовится техническая документация новых площадок, которые появятся в городе в будущем году.