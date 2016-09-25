На следующей неделе университет им. П. Страдиня планирует войти в состав акционеров Даугавпилсской региональной больницы. В Латвии впервые совладельцем медицинского учреждения регионального уровня станет учебное заведение, сообщает Латвийское радио-4.

Договор университет им. П. Страдиня и Даугавпилсская региональная больница планируют заключить 28 сентября. В данный момент стороны готовятся к его подписанию, обсуждают детали: какой будет доля вуза, какую часть расходов он возьмет на себя, что построят в результате дальнейшего сотрудничества.



По словам руководителя Даугавпилсской региональной больницы Рейниса Йокстса, подобное соглашение можно только приветствовать.



«В ситуации, когда университет Страдиня становится одним из акционеров Даугавпилсской региональной больницы, это для больницы стратегически очень правильное решение, которое направлено на развитие больницы.



Университет планирует увеличить свои программы обучения, а для больницы это означает, что инфраструктура больницы будет использоваться для подготовки специалистов, молодых врачей, нерезидентов»,

— рассказал Йокстс.



Заключение договора позволит больнице доукомплектовать штат сотрудников, а также повышать квалификацию персонала. Совместная работа с одним из крупнейших медицинских вузов Латвии, конечно, пойдет на пользу медучреждению, уверен Стефан Разна, председатель краевого самоуправления Илуксте, представитель одного из трех нынешних акционеров больницы:



«Университет Страдиня является серьезным медицинским учреждением, фактически, главным учебным заведением для медицинской отрасли в стране. Я думаю, что это будет серьезным приобретением для больницы, если мы будут сотрудничать».



Договор университет и больница подпишут уже на следующей неделе. Возможно, их примеру последуют другие вузы и медучреждения.