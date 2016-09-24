17 сентября в Валмиере состоялся международный турнир по карате “Baltic Tigers Cup 2016”, организованный Латвийской Федерацией Карате и клубом “Tigers”. В соревнованиях приняли участие спортсмены разных возрастов из клубов Латвии и Литвы.

Даугавпилс на турнире представляли каратисты из даугавпилсской Академии карате “LFSKA” (президент А. Комар, 6 дан). На соревнованиях отлично выступил наш Эрик Медников, занявший Первое место в кумите (поединки) в своей весовой категории и третье место в кумите Open, в ката (комплексы) Эрик стал третьим. Не подвели и девчата: Лаура Алексеева заняла Первое место в ката, а Вероника Богданова третье место в кумите.