Ксения Шинковская — известная московская художница, автор книги о работе с войлоком и технике валяния. Три года назад переехала из Москвы в Даугавпилс. В программе «Пульс Латвии» на радиостанции «Алиса Плюс» она рассказала, что город — прекрасное место для жизни и творчества.

Как рассказала Ксения Шинковская, когда она познакомилась с Даугавпилсом, часто сюда приезжала, сначала в гости, затем все больше времени здесь проводила, затем — все лето, а потом поняла, что не может жить в другом месте. Сделала все, чтобы переехать на постоянное место жительства.



«Даугавпилс - очень красивое место. Город, который любит своих жителей. В нем такая атмосфера, что город тебя окутывает, как шаль, приятная атмосфера. Те, кто живут здесь, они, наверное, не чувствуют, привыкли. А те, кто уезжают, возвращаются, чувствуют эту энергетику», - отмечает К.Шинковская.



Начала приезжать в Даугавпилс она 15 лет назад. Три года живет здесь уже постоянно. Отличие Даугавпилса от Москвы — не только в размерах города, разумеется. Здесь — творческая атмосфера, нет бесконечной суеты, можно успеть увидеть какие-то моменты, услышать звуки, которые затем лягут в основу творческих работ.



Даугавпилсу, по словам Ксении Шинковской, очень повезло, что здесь открылся Ротко Центр. «С утра можно выходить, и, как древние люди молились богу Солнца, так молиться на Ротко Центр. Благодаря ему Даугавпилс узнают все», - говорит она. Те люди, из числе известных художников, людей искусства, которые побывали на мероприятиях, организованных в Центре, оценили их, и хотят приехать в Даугавпилс еще раз. Это надежда города.