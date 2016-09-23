Вице-мэр Даугавпилса Петерис Дзалбе рассказал о работе программы грантов «Импульс» для молодых предпринимателей. Многие проекты за время проведения конкурса успешно стартовали не только в масштабе города, но и вышли на республиканский уровень, и даже шагнули за пределы Латвии.

Как отметил П.Дзалбе, в 2014 году на участие в «Импульс» поступили 22 заявки и 7 предпринимателей получили поддержку самоуправления, в 2015 году было 28 заявок и 12 предпринимателей получили поддержку, в 2016 году — поступила 31 заявка. Сейчас самоуправление рассматривает эти проекты.



Все предприятия, которые получили «Импульс», живут и работают. Причем, есть предприятия, которые развиваются не только в городе, но и выходят на республиканский рынок, и даже за пределами Латвии.



Самоуправление старается поддержать те идеи, в которых видит потенциал. В принятии решения участвуют представители партнера самоуправления по «Импульсу» — Swedbanka, - у которого есть право «вето»: если они видят, что проект нежизнеспособен, они могут отклонить такой проект, дают возможность предпринимателю участвовать в «Импульсе» в следующем году.



Предприятия, которые получили поддержку «Импульса», представляют самые разные отрасли — от услуг, например, в Даугавпилсе успешно стартовал центр интересов для детей и детских корпоративных предприятий, до производственное предприятия. Предприятия, работающие в сфере масс-медиа и рекламы, а именно, Lapsa Media, начинали местный проект, а сейчас успешно выходят на рижский рынок.



В прошлом, 2015 году самоуправление сделало упор на развитие ИТ-технологий. Шесть предприятий получили поддержку проектов, связанных с созданием аппликаций для мобильных телефонов или интернет-платформ. В этом году, что радует самоуправления, есть ряд начинающих бизнесменов, которые хотят развивать бизнес рядом с инфраструктурой, которую создало самоуправление. Если в 2014 году была построена лыжная трасса и велотрасса в Стропском лесном массиве, а в 2016-м на Эспланаде была построена велотрасса, конечно, у бизнесменов появляется желание рядом открывать бизнес рядом с этими объектами, связанный, например с арендой инвентаря, чтобы могли приезжать не только даугавпилчане, но и жители других городов. Самоуправление поддерживает подобные проекты, связанные с долгосрочным развитием города.