На заседании финансового комитета самоуправления рассматривался вопрос о выделении денежного приза Анастасии Кравченковой. Речь идет о сумме 2846 евро за выигранное 1-е место на Европейском чемпионате по пляжному волейболу в возрастной группе U-22. Еще 1 423 евро планируется предоставить ее тренеру - Зане Занегиной.

Как отметили в самоуправлении, чемпионат Европы по пляжному волейболу состоялся в августе этого года в Греции. В нем приняли участие 32 команды из 30 стран мира. Окончательное решение будет принято на заседании даугавпилсской думы.