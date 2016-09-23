18 ноября Латвия отмечает свой главный государственный праздник – День независимости. К этой дате приурочено вручение престижной «Награды года» самым достойным жителям Даугавпилса.

Следуя многолетней традиции, городская Дума объявила о начале приёма заявок с именами претендентов на приз самоуправления. Награда присуждается в шести номинациях: народное хозяйство, образование, культура, спорт, общественная деятельность, здравоохранение и социальный уход. Предлагая широкий выбор сфер деятельности, Дума стремится поощрить лучших представителей своей профессии, активистов общественной жизни города.



Подавать заявки могут депутаты самоуправления, юридические и физические лица. Рассматривать заявления будет специально созданный Совет, который определит заслуживающих награды. Рекомендации Совета изучит также комитет по образованию и культуры, а окончательное решение будет принято на заседании Даугавпилсской думы. При оформлении заявки необходимо соблюсти несколько правил: от перечисления заслуг номинанта до количества подписей под документом.



Оценивая выдвинутых кандидатов, члены Совета и депутаты примут во внимание достижения прошлых лет, однако в первую очередь будут учитываться заслуги этого года. Заявки на присвоение «Награды года» принимаются до 15 октября в информационном бюро городской Думы по ул. Кр.Валдемара,1. Церемония награждения состоится на торжественном мероприятии в честь Дня независимости Латвии.