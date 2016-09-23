Весной этого года даугавпилчане, да и вся Латвия, собирали деньги для 25-летней Надежды Пучковой, чтобы она могла пройти процедуру при помощи современного киберножа в Сигулдской клинике. Ее туда направили нейрохирурги, которые отказались оперировать каверному – сосудистое образование, грозящее кровоизлиянием в мозг.

Кавернозная мальформация – это не опухоль в классическом понимании, это не рак. Но это образование может вызывать различные отклонения неврологического плана (при этом у некоторых каверномы никак себя не проявляют в течение всей жизни, и люди даже не знают об их наличии), а самое страшное осложнение, к которому оно может привести, – это кровоизлияние в мозг вследствие внезапного и совершенно непрогнозируемого разрыва каверномы. У Нади кавернома цела, но растет и давит на различные центры головного мозга. Весной она жаловалась на сильные головные боли. «Сидит» ее кавернома на глубине 3 см. Это очень глубоко, и данный факт заставил нейрохирургов официально отказаться от Нади. Так она попала под кибернож.



Верили, что поможет



По сути, это радиологическое облучение, которое воздействует на каверному и приводит к ее постепенному усыханию, сводя риск кровоизлияния к минимуму. Сама Надя и многие сопереживавшие ей люди очень надеялись, что эта процедура ей поможет, и собрали 7500 евро для оплаты киберножа. В конце апреля она прошла облучение в Сигулдской клинике. С этого момента начался отсчет шести месяцев, после которых должен начать проявляться эффект от радиологии. На сегодняшний день прошло пять месяцев. Но состояние Надежды заметно ухудшилось.



Она, как и прежде, мучается от сильных головных болей. Пройденное недавно обследование МРТ показало, что сосуды в левой части мозга опасно расширены, а около каверномы видна белая точка. Скорее всего, она свидетельствует о случившемся микроскопическом кровоизлиянии. У Нади почти пропала чувствительность правой части тела. Она стала кашлять с кровью, у нее часто идет кровь носом. По вечерам ее лицо становится пунцового цвета, и ей порой кажется, что в голове вот-вот что-то лопнет. Все это очень страшно.



Ухудшения в самочувствии заставили молодую женщину, маму двоих замечательных девчонок Маши и Маргариты, обратиться за консультацией к зарубежным врачам. Она вышла на Мюнхенский Онкологический центр, доктор которого, ознакомившись с результатами МРТ, категорично заключил, что Надежде Пучковой зря произвели облучение при помощи киберножа, и ей поможет лишь «классическая» операция по удалению каверномы путем трепанации черепа. Операция эта непростая, но германские нейрохирурги в отличие от латвийских берутся ее произвести и дают 95% на успех.

Узнав эту весть, Надя была в смятении. Молодая женщина очень переживает, что люди жертвовали деньги на ее лечение в Сигулде, а после процедуры киберножа ей стало только хуже.



«Нужно наблюдать…»



Врачи клиники отметили, что процедуру произвели верно, высчитав дозу облучения в соответствии с международными протоколами. Но также подчеркнули, что кибернож начинает действовать спустя полгода после облучения, а оптимальный эффект достигается и вовсе через 2–3 года. В течение этого периода могут продолжаться головные боли, а вероятность кровоизлияния снижается постепенно. Поначалу она по-прежнему высока. Радиолог-терапевт SRC Sigulda Даце Салкума, которая производила данную процедуру, указывает, что «нужно наблюдать клиническую картину». То есть врачи не признают, что процедура не помогла. Для суждения об этом якобы прошло слишком мало времени. С другой стороны, в телефонном разговоре с Надеждой на прошлой неделе один из врачей Сигулдской клиники допустил, что в данный момент у нее происходит отек мозга. Ей предложили попробовать капельницы, назначение новых медикаментов.



Но их пациентка, совершенно разуверившись в возможностях радиологии при лечении ее недуга, боится доверять самое ценное, что у нее есть, жизнь, местным врачам. Она говорит: «Доктор, который мне звонил, говорил именно «давайте попробуем» то или иное лечение. Я подопытный кролик, что ли? Как это – попробуем? Мне становится хуже с каждым днем. Уверенного и четкого плана по спасению моей жизни, как я поняла, у врачей в Сигулде нет. От рижских нейрохирургов у меня на руках официальный отказ делать мне операцию».



В то же время германские врачи готовы ее принять и помочь ей. Взвесив все за и против, долго колебавшись, Надежда Пучкова решила ухватиться за этот шанс выжить.



Главное, что не позволяло ей принять окончательное решение, это тот факт, что деньги на лечение она снова вынуждена просить у людей. «Я очень благодарила тех, кто пожертвовал мне деньги в первый раз. Была поражена отзывчивости совершенно незнакомых мне людей. Я собирала все чеки и выписки, чтобы смочь показать любому, что каждый цент был потрачен на заявленную цель сбора денег. А что теперь про меня подумают? Как это кибернож не помог? Но я ведь, как и все окружающие, была уверена, что поможет…» – рассуждает вслух раздосадованная Надежда Пучкова.



Готовы удалить каверному



И все-таки надо пробовать. С последнего сбора средств в фонде ziedot.lv для Нади осталось чуть больше 1200 евро. За консультацию в Мюнхене онкологический центр попросил 2000 евро. Плюс нужны деньги на дорогу и проживание. На прошлой неделе фонд открыл сбор этих денег для Нади, и нужная сумма была собрана буквально за один день. Теперь фонд оплатит счет от немецкой клиники, и на следующей неделе Надежда Пучкова поедет на консультацию.



Уже сейчас зарубежные врачи настроены в отношении этой пациентки оптимистично и выписали счет на будущую операцию. Ее стоимость – 30 100 евро. Как только Надежда сможет оплатить эту сумму, они смогут удалить коварную каверному из ее головы.



По правилам работы фонда ziedot.lv, он откроет сбор этих средств только после того, как Надя получит официальный отказ на оплату операции от структур Министерства здравоохранения. А они, скорее всего, действительно откажут. А время идет. Симптомы болезни становятся все более явными, не исключены те самые проблемы неврологического характера, вплоть до развития эпилепсии.



Надя сейчас находится в очень подавленном состоянии: она зависит от Минздрава, благотворительного фонда, множества незнакомых людей, которые могут сообща подарить ей возможность уцепиться за эту жизнь и прожить ее вместе со своей семьей. Она понимает, что ей нельзя волноваться и нервничать, но не может заставить себя равнодушно воспринимать происходящее.



Призываем читателей начать сбор денег на будущую операцию для Нади, перечислив посильную сумму на ее счет в банке, а также поддержать девушку хотя бы мысленно. Она сейчас очень нуждается именно в моральной поддержке.



Реквизиты для перечисления:



Nadežda Pučkova,

p/k 290990-10224,

LV05HABA0551039849079.

Номер телефона Нади:

27797388