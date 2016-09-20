Чтобы обеспечить лучшие условия для посетителей Социальной службы, Даугавпилсская дума планирует разместить Центр обслуживания клиентов в помещении по адресу Лачплеша, 39.

Конверты с предложениями выполнить работу по ремонту и перепланировке помещений вскрыты 5 сентября. Заявки подали 10 претендентов.



Комиссия анализирует предложения, в ближайшее время будет определен победитель конкурса.



Закупка содержит две части: строительные и специализированные работы и установка видеонаблюдения.