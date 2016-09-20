Сто лет тому назад, весной 2016 года, в имении Арендоль, что расположено в 30 километрах от Даугавпилса, где тогда был расквартирован 5–й гусарский Александрийский полк, появился прапорщик с двумя солдатскими георгиевскими крестами на груди.

Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк (основан в 1773 году), имевший к тому времени славную военную историю, был еще широко известен по всей России под именем «бессмертные», «черные гусары» и «гусары смерти». Его офицеры носили черную форму, а символикой стал серебряный мальтийский крест с черепами. Но и прибывший юноша также был на слуху. Это был только что возведенный в первый офицерский чин поэт Николай Гумилев.



Позднее, в 1921 году, в стихотворении «Память» Гумилев относил этот период своей жизни ко времени, когда вполне осознанно «променял веселую свободу на священный долгожданный бой» и когда познал «он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь. Но святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь».



Жизненный путь поэта трагически закончился спустя всего несколько месяцев после написания этих строк. А имение Арендоль уцелело. Последним владельцем стал человек, неравнодушный к истории этих мест. Вот уже 15 лет хозяин поместья Арвид Турлайс с супругой Фаиной скрупулезно восстанавливают усадьбу, заполняют ее мебелью и другим антуражем той эпохи.



Сохранились веранда с крыльцом и балкон 2–го этажа, где поэт, согласно рассказам очевидцев, читал свои стихи перед офицерам.



Некоторое время назад бойцы старейшего в Латвии поискового отряда «Орденис» наткнулись недалеко от поместья на окопы времен 1–й мировой войны. По архивным материалам они определили, что эти укрепления — работа гусаров знаменитого полка, и, естественно, не могли не обойти стороной место расположения его штаба.



Идея увековечения памяти поэта была поддержана хозяевами поместья. Камень весом 7 тонн, обнаруженный Арвидом, был отдан «на такое благое дело» его владельцем Янисом Тейлансом бесплатно. Создание бронзовой памятной доски и всю организацию торжества оплатил петербургский меценат Грачья Погосян. Латвия — уже восьмая страна, где он устанавливает на свои средства памятники.



На открытии памятного камня присутствовали генконсул РФ в Даугавпилсе Олег Рыбаков, настоятель Армянской апостольской церкви в Риге отец Хосров Степанян, от Латвийской православной церкви — иерей Дионисий Горюнов. Памятную доску открыли под троекратный винтовочный залп торжественного караула самых молодых членов организации «Орденис», облаченных в солдатскую форму российской армии образца 1916 года.



Владимир СТАРКОВ.