Сто лет тому назад, весной 2016 года, в имении Арендоль, что расположено в 30 километрах от Даугавпилса, где тогда был расквартирован 5–й гусарский Александрийский полк, появился прапорщик с двумя солдатскими георгиевскими крестами на груди.
Ее Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны полк (основан в 1773 году), имевший к тому времени славную военную историю, был еще широко известен по всей России под именем «бессмертные», «черные гусары» и «гусары смерти». Его офицеры носили черную форму, а символикой стал серебряный мальтийский крест с черепами. Но и прибывший юноша также был на слуху. Это был только что возведенный в первый офицерский чин поэт Николай Гумилев.
Позднее, в 1921 году, в стихотворении «Память» Гумилев относил этот период своей жизни ко времени, когда вполне осознанно «променял веселую свободу на священный долгожданный бой» и когда познал «он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь. Но святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь».
Жизненный путь поэта трагически закончился спустя всего несколько месяцев после написания этих строк. А имение Арендоль уцелело. Последним владельцем стал человек, неравнодушный к истории этих мест. Вот уже 15 лет хозяин поместья Арвид Турлайс с супругой Фаиной скрупулезно восстанавливают усадьбу, заполняют ее мебелью и другим антуражем той эпохи.
Сохранились веранда с крыльцом и балкон 2–го этажа, где поэт, согласно рассказам очевидцев, читал свои стихи перед офицерам.
Некоторое время назад бойцы старейшего в Латвии поискового отряда «Орденис» наткнулись недалеко от поместья на окопы времен 1–й мировой войны. По архивным материалам они определили, что эти укрепления — работа гусаров знаменитого полка, и, естественно, не могли не обойти стороной место расположения его штаба.
Идея увековечения памяти поэта была поддержана хозяевами поместья. Камень весом 7 тонн, обнаруженный Арвидом, был отдан «на такое благое дело» его владельцем Янисом Тейлансом бесплатно. Создание бронзовой памятной доски и всю организацию торжества оплатил петербургский меценат Грачья Погосян. Латвия — уже восьмая страна, где он устанавливает на свои средства памятники.
На открытии памятного камня присутствовали генконсул РФ в Даугавпилсе Олег Рыбаков, настоятель Армянской апостольской церкви в Риге отец Хосров Степанян, от Латвийской православной церкви — иерей Дионисий Горюнов. Памятную доску открыли под троекратный винтовочный залп торжественного караула самых молодых членов организации «Орденис», облаченных в солдатскую форму российской армии образца 1916 года.
Владимир СТАРКОВ.
Позднее, в 1921 году, в стихотворении «Память» Гумилев относил этот период своей жизни ко времени, когда вполне осознанно «променял веселую свободу на священный долгожданный бой» и когда познал «он муки голода и жажды, сон тревожный, бесконечный путь. Но святой Георгий тронул дважды пулею нетронутую грудь».
Жизненный путь поэта трагически закончился спустя всего несколько месяцев после написания этих строк. А имение Арендоль уцелело. Последним владельцем стал человек, неравнодушный к истории этих мест. Вот уже 15 лет хозяин поместья Арвид Турлайс с супругой Фаиной скрупулезно восстанавливают усадьбу, заполняют ее мебелью и другим антуражем той эпохи.
Сохранились веранда с крыльцом и балкон 2–го этажа, где поэт, согласно рассказам очевидцев, читал свои стихи перед офицерам.
Некоторое время назад бойцы старейшего в Латвии поискового отряда «Орденис» наткнулись недалеко от поместья на окопы времен 1–й мировой войны. По архивным материалам они определили, что эти укрепления — работа гусаров знаменитого полка, и, естественно, не могли не обойти стороной место расположения его штаба.
Идея увековечения памяти поэта была поддержана хозяевами поместья. Камень весом 7 тонн, обнаруженный Арвидом, был отдан «на такое благое дело» его владельцем Янисом Тейлансом бесплатно. Создание бронзовой памятной доски и всю организацию торжества оплатил петербургский меценат Грачья Погосян. Латвия — уже восьмая страна, где он устанавливает на свои средства памятники.
На открытии памятного камня присутствовали генконсул РФ в Даугавпилсе Олег Рыбаков, настоятель Армянской апостольской церкви в Риге отец Хосров Степанян, от Латвийской православной церкви — иерей Дионисий Горюнов. Памятную доску открыли под троекратный винтовочный залп торжественного караула самых молодых членов организации «Орденис», облаченных в солдатскую форму российской армии образца 1916 года.
Владимир СТАРКОВ.
Та страна,что могла быть раем.
Стала логовищем огня...
(за это его убили)
Та страна,что могла быть раем.
Стала логовищем огня...
(за это его убили)
Тут "или-или", третьего поэту не дано.