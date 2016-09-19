23-24 сентября в Латгальском посольстве ГОРС состоится самая крупная выставка предпринимателей региона «Предприниматель Латгалии 2016». Её организует Латвийская торгово-промышленная палата, объединяющая микро-предприятия, малые, средние и крупные предприятия совместно с Латгальским регионом планирования.

Ожидается, что во время «Дней предпринимателей в Латгалии» бизнесмены смогут пополнить свои знания на форуме бизнес-идей, в рамках которого будет дана оценка глобальным мировым событиям и их влиянию на предпринимательство в Латвии (Brexit, выборы президента США, зоны боевых действий). Запланирована также активная дискуссия о событиях регионального масштаба в связи с созданием Латгальской специальной экономической зоны.



Как сообщили в резекненском самоуправлении, свое участие в открытии мероприятия уже подтвердил министр регионального развития и защиты среды Латвии Каспарс Герхардс, который 23 сентября планирует визит в Латгалию и посещение местных предприятий.



«Создание специальной экономической зоны — это существенная предпосылка для того, чтобы развитие Латгальского региона происходило не только на бумаге, но и в реальности. Поэтому мы ожидаем, что благоприятная для бизнеса среда позволит создать новые рабочие места, что повлечет за собой увеличение суммы уплаченных налогов и развитие Латгалии», — так ранее Герхадс прокомментировал принятый в мае закон о создании Латгальской специальной экономической зоны.