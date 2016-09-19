Даугавпилсский краеведческий и художественный музей приглашает всех желающих воспользоваться уникальной возможностью не только посетить исторические экспозиции и художественные выставки, но и пополнить знания о городе во время прогулки по объекту Европейского культурного наследия – дамбе, вот уже 175 лет защищающей город от паводков.

Пешеходная экскурсия «Даугавпилсской защитной дамбе – 175» – отличное осеннее дополнение к посещению музея. Длится она один час, стоимость – 14.00 евро с группы. Экскурсии проводят сертифицированные гиды – опытные сотрудники музея.



Помимо этого, музей в дополнение к осмотру экспозиций , предлагает экскурсии по Даугавпилсу и Даугавпилсской крепости, «Храмы церковной горки», «Путешествие по городу на трамвае».