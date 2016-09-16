В городской думе создана специальная рабочая группа, которая в настоящее время ведет работу над составлением бюджета на следующий год. О планах на 2017-й год сотрудникам рабочей группы рассказали представители организаций, работающих в сфере культуры.

На заседании рабочей группы, посвященной планам сферы культуры города, были обсуждены вопросы, связанные с формированием бюджета. Так, руководитель финансового отдела самоуправления проинформировала руководителей и бухгалтеров организаций культуры об изменениях в законодательстве, которые следует учитывать при составлении бюджетов на 2017 год. Обсуждались вопросы, связанные с организацией закупок и проведением конкурсов. Вице-мэр Даугавпилса Янис Дукшинскис призвал сотрудников учреждений культуры, составляя планы мероприятий на следующий год, обратить внимание на юбилейные даты в жизни города.



На 2017-й год приходится весьма много круглых и юбилейных дат. Так, исполняется 435 лет с момента, когда Даугавпилс стал субъектом Магдебургского права; 135 лет назад начато создание парка Дубровина; 80-летие в 2017 году отмечает Дом Единства; Даугавпилсское Латышское общество будет праздновать 100-летний юбилей.



На 2017 год приходятся и другие юбилейные события — в 1897 году в Даугавпилсе освящена деревянная церковь Александра Невского на Гарнизонном кладбище; в 1937 году начала работу Даугавпилсская городская библиотека; в 1952 — открыта детская больница и детская поликлиника; 1957 год — построена телевизионная башня; 1962 — открыта торговая школа; 1967 — начал работать новый фонтан в Парке Дубровина; 1972 — открыта Даугавпилсская 13 средняя школа; 1972 — открыт Дворец культуры химиков; 1982 — сданы в эксплуатацию новые дома в Микрорайона 1 Мая (нынешнем Новом Форштадте); 1987 — открыт Латгальский зоопарк.



Уже известно, что в следующем году в городе пройдет множество культурных мероприятий, как новых, так и ставших уже традиционными. В их числе — фестиваль духовной музыки «Серебряный звон», джазовый фестиваль „Jazz Joy Spring 2017”, фестиваль аккордеонной музыки «Даугавпилс 2017», фестиваль “ReStArt”, различные мероприятия, связанные с празднованием Дней города, которые пройдут 5 — 11 июня.



Работа на составлением планов на следующий год продолжается.