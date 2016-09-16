В самоуправлении города принято решение создать две новых комиссии - Жилищную комиссию и Комиссию по собственности.

Как сообщили в самоуправлении, Министерство защиты среды и регионального развития выразило мнение, что компетенции существующих комитетов думы недостаточно при принятии решений, например, о предоставлении жителям квартиры или финансирования. Выполняя указания министерства, депутаты городской думы приняли решение о создании двух новых комиссий.



В состав Жилищной комиссии вошли депутаты В. Боярун, П. Дзалбе, Р. Строде, А. Самарин, Р. Йокстс, Ю. Зайцев, Д. Родионов.



В состав Комиссии по собственности вошли депутаты П. Дзалбе, Н. Игнатьев, Ю. Зайцев, А. Брокс, В. Борисенок.



Нынешний Жилищный комитет продолжит свою работу. В его компетенции останется тот же круг вопросов - предоставлять сообщения, предложения о проектах решений думы, координировать работу по решению жилищных вопросов, надзирать за использованием жилого фонда.