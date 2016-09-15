Жители многоквартирного дома по адресу ул.Страдниеку, 99, обратились в редакцию портала с просьбой помочь им разобраться с ситуацией, в результате которой Даугавпилсское Жилищно-коммунальное хозяйство хочет повесить на дом счет в 36 тысяч евро.

Дом по адресу ул.Страдниеку, 99, является обычным многоквартирным домом на 60 квартир. В 48 квартирах есть балконы, которые и легли в основу конфликта жителей дома с обслуживающей организацией.



12 августа жители дома случайно узнали, что в их доме планируется провести ремонт балконов с частичным софинансированием самоуправления. Как не странно, эта новость стала им известна не от ПЖКХ, а со страниц латвийского новостного портала, в интервью которому о планах на масштабный ремонт балконов поведала старшая по дому.



Для жителей дома стал сюрпризом тот факт, что в планах обслуживающей организации реновировать все 48 балконов, особенно учитывая тот факт, что в 2014 году часть балконов по этому адресу уже была реновирована сотрудниками ПЖКХ. У жителей дома возник вопрос: Почему необходимо ремонтировать все балконы, если часть конструкций недавно была приведена в порядок той же организацией? К тому же, некоторые жильцы отремонтировали балконы за собственные средства с привлечением частных фирм и при согласовании со своей обслуживающей организацией.



23 августа ПЖКХ собрало жителей дома на общедомовое собрание. В повестке дня значилось два вопроса:



1. Прошение к Даугавпилсской городской думе с просьбой предоставить софинансирование в размере 50% на капитальный ремонт балконов.

2. Ознакомление с порядком оплаты за капитальный ремонт балконов.



Сумма, которую ПЖКХ планирует взыскать с жильцов дома за ремонт всех балконов, составляет 36294,43 евро. По расчетам ПЖКХ, если жители дома согласятся на софинансирование думы, сумма уменьшится до 24195,43 евро.



Данная информация застигла жителей дома врасплох, потому как, по их мнению, ремонта требуют лишь несколько балконов в доме, и жители готовы отремонтировать их из средств накопительного фонда своего дома, который на данный момент составляет 6 тысяч евро. Несмотря на предложенный вариант, ПЖКХ продолжило настаивать на капитальном ремонте всех 48-ми балконов.



Ввиду расхождения интересов, собрание закончилось безрезультатно — не было принято решения ни по одному из поставленных перед жильцами вопросу.



Раздосадованные жители, среди которых нашлись активисты, стали пытаться искать первоисточники, приведшие к решению о начале масштабных работ с их доме.



Как удалось выяснить группе активистов, 6 июля был составлен акт о визуальной оценке технического состояния балконов по адресу ул.Страдниеку, 99, за подписью трех сотрудников 3-его домоуправления ПЖКХ.

Заключение экспертов гласит о том, что балконные конструкции находятся в неудовлетворительном состоянии, и требуют капитального ремонта.



Удивительно в данном и то, что сотрудникам ПЖКХ для произведения оценки балконов не потребовалось реального нахождения ни в одной из квартир дома. Никто из жильцов дома не показывал экспертам свой балкон.



На вопрос жильцов: «Как вы смогли оценить состояние балкона на 5-ом этаже?», сотрудники домоуправления ответили весьма лаконично: «У нас зрение хорошее». На этом коммуникация прервалась.



Позднее по просьбе жильцов ПЖКХ предъявило жителям акт дефектации на две квартиры, которые полностью идентичны как для квартиры с балконом, отремонтированным мастерами ПЖКХ в 2014 году, так для квартиры, в которой ремонт балкона не производился десятилетиями.



Ситуация с натиском ПЖКХ стала яснее, когда жильцам дома попал в руки документ закупочной процедуры, который гласит о том, что конкурс на ремонт балконов в доме по адресу ул.Страдниеку, 99, проведен задолго до того как жителей собрали на первое общедомовое собрание и оповестили о необходимости ремонта.



Положение конкурса было утверждено 28 июля. Процедура подачи документов длилась до 8 августа. В экстренной закупочной процедуре участвовала лишь одна фирма, которая и признана победителем — SIA “Defass-D”. Сумма, которую предложила фирма-победитель составляет 36295,46 евро.



Как свидетельствует информация, полученная жильцами от ПЖКХ по запросу от 6 сентября, так как закупочная процедура завершена и материалы закуплены, ремонт балконов будет произведен во всех квартирах без согласия жителей, учитывая аварийное состояние всех балконных конструкций. Примечательно также и то, что в акте визуального технического осмотра от 6 июля, специалисты отметили неудовлетворительное состояние балконов, а два месяца спустя ПЖКХ ссылается уже на аварийное состояние.



Так как после собрания жильцов не было получено большинство голосов для принятия решения, с 31 августа по 30 сентября сотрудники ПЖКХ объявили опрос жильцов. Как рассказывают сами жители дома, мастер 3-его домоуправления заходит в квартиры с ворохом бумаг и настоятельно рекомендует подписаться «ЗА» участие в программе софинансирования и за ремонт балконов. Часть жильцов, среди которых много пенсионеров, не выдержав натиска, подписывают документы, не учитывая даже тот факт, что в их квартирах балконов вовсе нет.



Одновременно с этим на дверях подъездов появляется письмо от ПЖКХ, которое угрожающе напоминает жильцам о том, что ремонтные работы будут произведены в любом случае, как устранение аварийной ситуации, вне зависимости от мнения жильцов. При этом, при подписании документов, сумма за услуги будет на 12 тысяч меньше. По мнению жителей, данная ситуация очень напоминает шантаж, при котором всех жильцов дома хотят загнать в кабалу на долгие годы.



На сегодняшний день «анкетирование» продолжается, а значит сотрудники ПЖКХ не оставляют идеи провести работы без согласия жильцов. Из положения конкурса, который уже проведен и имеет победителя, все работы должны быть завершены в течение 120 дней с момента заключения договора.



Жители дома, столкнувшиеся со сложной ситуацией принуждения, вынуждены ходить из одного кабинета в другой, и пытаться ослабить тот узел, который планомерно затягивают на их шеях.



На сегодняшний день жильцы дома согласны провести ремонт тех балконов, которые реально являются аварийными, из накопительного фонда дома, сняв с себя навязанное финансовое бремя от ПЖКХ в 36 тысяч евро.



Однако, несмотря на все предложения, ситуация складывается как в древней пословице «собаки лают — караван идет».



Для того, чтобы выяснить, каким образом остановить процесс, приближающий жильцов дома к неминуемой кабале, редакция портала обратилась к юристу.



Как пояснила юрист Вита Яхимович, жильцы дома являются собственниками своего имущества, ввиду чего обслуживающая организация делать ремонт принудительно не имеет права. В данном случае жильцам дома необходимо оформить протокол собрания и подписать отказ от проведения ремонтных работ в их доме. Произвести ремонт аварийных балконов они имеют право из средств накопительного фонда, взяв на себя ответственность за состояние балконов. Ни о каком принуждении со стороны ПЖКХ не может быть и речи.



Редакция портала продолжит следить за ситуацией.