В Даугавпилсской региональной больнице состоялось собрание акционеров, в ходе которого решено включить в состав учредителей университет имени Страдыня.

Городская дума уже заключила договор о сотрудничестве с этим медицинским вузом. Сегодня оплачиваются стипендии резидентам, то есть начинающим врачам, при условии, что они будут работать в Даугавпилсе. Выделяет и помощь студентам, которые успешно сдают сессию. Новый шаг направлен прежде всего на решение кадровой проблемы. В больнице уже работают два молодых врача, 16 человек по договору учатся в резидентуре, еще десять сделают это в новом учебном году.



В больнице работают более 500 медсестер. Чтобы получить специализацию, необходимо продолжить образование в вузе. По инициативе Рейниса Йокста получено согласие университета на то, что преподаватели будут приезжать в Даугавпилс и обучать наших медсестер. Практика, естественно, тоже будет проходить в нашем медицинском учреждении. Это в интересах и тех, кто хочет продолжить образование, и города. Получившие на таких условиях профессию специалисты должны будут заключить договор с одним из медицинских учреждений самоуправления и отработать в нем как минимум пять лет.



Но есть вопросы, которые нужно решать на законодательном уровне. Общие для медицинских учреждений Латгалии проблемы обсуждались в министерстве здравоохранения. На этом совещании выдвинуты конкретные предложения. По мнению мэра Даугавпилса Яниса Лачплесиса, те, кто учился в вузе за средства бюджета, обязаны поработать по распределению в регионах. Жители Латгалии, которые своими налогами обеспечивают и деятельность медицинских вузов, имеют право на получение всех медицинских услуг.



Акционеры согласились с идеей привлечения университета имени Страдыня. Даугавпилс может стать первым городом, который таким необычным образом поднимает уровень медицинской помощи. В сенате вуза этот вопрос будет рассмотрен в конце сентября.