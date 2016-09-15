31 августа предприятие самоуправления «Labiekārtošana-D» подписало договор с победителем закупочной процедуры – фирмой «Pokraska» на поставку металлоконструкций для остановок городского общественного транспорта. Стоимость заказа составила 12 400 евро (без НДС).

Новые антивандальные павильоны будут установлены на 8-ми автобусных и трамвайных остановках в местах, где прежде их не было или взамен разрушенных: в микрорайонах Новостроение, Межциемс, Грива, Ругели. Навесы будут изготовлены из перфорированных листов металла с порошковой прокраской. Согласно договору оборудование должно быть поставлено в течение трёх недель со дня подписания документа. Монтаж и благоустройство предприятие выполнит своими силами. Работы планируется начать в первых числах октября.