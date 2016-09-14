Даугавпилсские гребцы Жанна Цвечковская и Эдуард Пупелс завершили свое выступление на параолимпийских играх в Рио-де-Жанейро. В результате, они завоевали 11-е место.

Цвечковская и Пупелс только в этом году начали активно тренироваться и стартовать на открытой воде. Однако, за короткое время, им удалось достичь великолепных результатов и квалифицироваться на игры в Рио-де-Жанейро. На предварительных стартах пара заняла пятое место, хотя и не удалось войти в тройку лучших. В А-финале пара заняла четвертое место, однако из-за неразрешенного веса лодки, команда была квалифицирована на пятое место. В В-финале дуэт на дистанции 1000 метров показал результат 4:32:29 минут, что дало 5 место в заезде и 11 место в сумме.