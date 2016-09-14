Отправляясь 22 сентября в 14:00 на площадь Виенибас, захвати с собой скакалку. Флэшмоб продлится 1минуту. Установим очередной рекорд города!

Различные спортивные мероприятия на площади Виенибас пройдут до 15:30. Акция проходит в рамка Европейской недели здоровья. С 17 до 23 сентября в Даугавпилсе будут проходить всевозможные спортивные мероприятия: соревнования по ориентированию, тренировки по фитнесу, красочный забег, марафон аэробики, занятия по скандинавской ходьбе.