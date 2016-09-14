Как сообщили в Управлении образования города, на 300 мест курсов латышского языка, которые финансирует Даугавпилсская городская дума, с 5 по 9 сентября заявки подали 431 житель.

Приоритет отдаётся тем, кто хочет повысить категорию государственного языка или претендует на гражданство Латвии. Курсы будут организованы для 15 групп жителей в разных микрорайонах города. Занятия будут проходить два раза в неделю для групп с различным уровнем знания языка. Программа обучения рассчитана на 100 часов.



С 2012 года Управление образования Даугавпилсской думы проводит бесплатные курсы латышского языка, которые оплачивает городское самоуправление.

В настоящее время приём заявок на бесплатные курсы не проводится.



В 2016 году на курсы латышского языка самоуправление выделило 25 812 евро. Сумма поделена на 2 этапа. Весной этого года обучение уже прошли 15 групп по 20 человек в каждой.