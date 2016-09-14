Ведущий фигурист Латвии Денис Васильев в августе поменял тренера, решив уйти от российского специалиста, олимпийского чемпиона Алексея Урманова.

Почему это произошло? Прошу вас, никакой политик здесь нет. Просто 17–летний уроженец Даугавпилса решил двигаться вперед с другим наставником. В фигурном катании это нормальная практика.



Вот с каким сообщением выступил сам фигурист на Facebook.



«Дорогие друзья. Спешу сообщить вам об изменениях в моей карьере и тренировках. Как вы знаете, в свое время я отправился в Сочи, преследуя четкие цели: научиться тройному акселю и закрепить мои другие тройные прыжки. Я горжусь работой, которую мы сделали, и считаю, что мы достигли этих целей. Благодаря Алексею Урманову и его команде у меня был отличный сезон, отмеченный серебряной медалью на юношеских Олимпийских играх в Лиллехаммере. Но вот теперь настал новый этап. Надо признать, моя травма дала мне время подумать о следующем шаге в карьере. Я росту и в личной жизни, и в спорте, я, естественно, ставлю перед собой новые цели. Технически я должен научиться большему. Также я чувствую, что мне нужно прибавить в экспрессии. Прошедшей весной мне посчастливилось работать в Шампери со Стефаном Ламбьелем. Это был большой опыт. Условия тренировок там были идеальными. Я рад и взволнован — Стефан готов взять меня в качестве своего ученика на предстоящий сезон! Мы работали вместе с момента моего возвращения из Канады. Я хотел бы поблагодарить всех тренеров, которые привели меня туда, где я сегодня, особенно Ингриду Сниешкиене и Алексея Урманова. Я всегда буду благодарен им».



В планах Васильева в этом году выступление на двух соревнованиях: в ноябре он выйдет на лед в Москве, где пройдет один из этапов Гран–при — Кубок Ростелекома. А в декабре в деле его увидит и латвийский зритель в чемпионате нашей страны. Впрочем, главная его задача — квалифицироваться на Игры–2018 в Южную Корею. Для этого ему надо будет успешно выступить как на чемпионате Европы в чешской Остраве (январь 2017–го), так и на чемпионате мира в Хельсинки (март 2017–го).