С 9 по 11 сентября в Риге проходил чемпионат Латвии по боксу среди любителей. Представители рижского клуба "Сидней-2000" завоевали четыре золотых медали, даугавпилсской детско-юношеской спортшколы — три, у боксеров из Олайне, Вентспилса и Елгавы — по одной медали высшей пробы.

В весовой категории до 91 кг первое место занял мастер спорта международного класса, трехкратный призер чемпионатов Европы Николай Гришунин. Вентспилсчанин поставил личный рекорд, став 15-кратным чемпионом страны.



Также стоит отметить еще трех многократных чемпионов Латвии из столичного клуба "Сидней-2000". Дмитрий Гутман (56 кг) теперь является десятикратным чемпионом, Артур Ахметов (64 кг) и Артем Рамлав (60 кг) — восьмикратные.



Приятно удивили боксеры из Даугавпилса. Супертяжеловес Эвандер Сервут вдохновил своих братьев принять участие в чемпионате Латвии, и в итоге они завоевали три золотых медали! Эвандер был лучшим в категории свыше 91 кг, его родной брат Майкл Косов — до 69 кг, а 39-летний Виктор Сервут — до 75 кг. Кстати, у Сервутов есть и еще один брат — Ингемар.



Чемпионами Латвии-2016 стали:



до 49 кг — Дмитрий Парохонко (Олайне, OCSC)

до 52 кг — Оскар Ранцанс (Рига, "Сидней-2000")

до 56 кг — Дмитрий Гутман (Рига, "Сидней-2000")

до 60 кг — Артем Рамлав (Рига, "Сидней-2000")

до 64 кг — Артур Ахметов (Рига, "Сидней-2000")

до 69 кг — Майкл Косов (Даугавпилс, BJSS)

до 75 кг — Виктор Сервут (Даугавпилс, BJSS)

до 81 кг — Артем Ханевич (Елгава, CSVC)

до 91 кг — Николай Гришунин (Вентспилс, Oлимпийский центр)

+91 кг — Эвандер Сервут (Даугавпилс, BJSS)



Помимо взрослых были разыграны медали чемпионата Латвии и среди молодежи (U-19). Чемпионами стали: Милан Волков, Нил Журавлев, Олег Петровский, Алексей Аболтиньш (все — Рига, 3-я детско-юношеская спортшкола), Эдгар Корженевский, Ритварс Шульга, Никита Иванов (все — Даугавпилс, BJSS), Андрис Клейнс, Тахир Путрашевич (оба — Юрмала), Владислав Давидайтис (Олайне, OCSC).



Для молодежи эти соревнования являлись подготовительными к чемпионату мира, который пройдет в ноябре в Санкт-Петербурге.



В церемонии награждения принимали участие президент Федерации бокса Латвии, доктор права Нил Журавлев, вице-президенты ФБЛ Марис Лиепиньш, Вадим Березин, генеральный секретарь Геннадий Глазков и заслуженные ветераны бокса.