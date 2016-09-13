В это воскресенье, 19 сентября, в Межциемсе пройдет народная толока, принять участие в которой приглашаются все желающие.

Не каждый латвийский город может гордиться своим историческим наследием, архитектурными памятниками, историческими местами, однако Даугавпилс - один из таких городов, чье имя вписано в историю Латвии и мира. Однако, каждому известно, что нередко исторически значимые места забываются, остаются неухоженными и забытыми. Так же и один из живописнейших районов города - Межциемс - если исключить ухоженную территорию частных домов - остается по-прежнему неухоженным.



Пластмассовые бутылки и другие бытовые отходы портят пейзаж. Самые активные жители района объединились в товарищество "Межциемс", чтобы бороться за чистоту и сохранность района. Одной из акций стала толока - общественное мероприятие, направленное на поддержание чистоты. Она состоится 18 сентября и, по мнению участников, станет первым этапом для возрождения Межциемса, за которым последуют другие, направленные на благоустройство района, создание детских площадок и других подобных мероприятий. Поддержку товариществу оказала городская дума. Участники общества "Межциемс" уже собрали более 50 мешков с пустыми бутылками, однако их ресурсы ограничены, поэтому любой желающий приглашается принять участие в толоке, которая пройдет в это воскресенье. Известно, что главный архитектор Даугавпилса, главный художник города, представители школы Саулес, Даугавпилсской крепости и Управления коммунального хозяйства уже заявили о том, что будут участвовать в толоке.