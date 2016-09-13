9 сентября министерство охраны среды и регионального развития сообщило о результатах конкурса «Награда Европейского ландшафта», организованного Генеральным секретариатом Совета Европы. В национальном отборе победил проект, представленный Даугавпилсом.

В этом году конкурс проходил в Латвии четвёртый раз. Его цель – отметить практическую инициативу как пример качественного сохранения и улучшения ландшафта на территории стран-участниц ЕС.



В 2016 году на награду было подано 8 заявок. Даугавпилс сумел обойти Ригу, Валмиеру, Елгаву, Резекне, Сигулду, а также проекты Латгальского региона планирования и Агентства развития Латгалии. Мнение жюри было единодушным, а преимущества даугавпилсского проекта весьма убедительными. Критерии оценки конкурсных заявок были следующими:



- влияние на долгосрочное развитие территории;

- значимость проекта как примера хорошей практики;

- соучастие общества;

- содействие пониманию защиты ландшафта, сохранения и развития в соответствии с конкретным проектом.



В состав жюри входили представители различных отраслей, включая специалистов Департамента туризма Государственного агентства инвестиций и развития. Они оценивали проект с точки зрения туристической привлекательности.



Награда присуждена Даугавпилсу 9 сентября в рамках Дней Европейского культурного наследия. В этом году девизом мероприятий стала «Дамба», которая очень тесно связана с темой крепости, поэтому 10 сентября мероприятия проходили в Даугавпилсской крепости.