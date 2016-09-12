С 17 по 23 сентября в Даугавпилсе будет реализована инициатива Еврокомиссии - Европейская неделя спорта. Мероприятие пройдет уже во второй раз. В прошлом году во время этой акции были организованы различные спортивные мероприятия.

Программа Европейской недели спорта включает в себя следующие мероприятия:



16 сентября - тренировочное занятие по фитнесу на открытом воздухе - на стадионе 13-й средней школы;



17 сентября - открытый чемпионат города по велоориентированию;



18 сентября - HOLI-пробег на площади Виенибас и 12-этап кубка MTBO на Стропской эстраде;



20 сентября - спортивное ориентирование на спортбазе Межциемс;



21 сентября - велофото ориентирование "Daugavpils fotoreiss" в велопарке на Эспланаде;



22 сентября - спортивные эстафеты на площади Единства;



В этом году Еврокомиссия параллельно недели спорта организует и неделю мобильности Европы под девизом "Перемещайся мудрее, живи лучше". Департамент развития думы обхявляет конкурс среди организаций и предприятий города с целью выяснить, работники какой структуры более активно используют велосипед как средство передвижения по городу.