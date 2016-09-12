В последнее время появляются все новые и новые виды фитнес-тренировок, и одной из самых интересных новинок стал джампинг фитнес.

Что такое джампинг фитнес?



Джампинг-фитнес представляет собой практически революционную программу по фитнесу, которая предполагает использование круглых батутов, оснащенных ручками. Это ноу-хау быстро нашло поклонников, завоевав женское доверие.



По всему миру открыто более двухсот пятидесяти официальных центров, проводятся подготовка и переподготовка для инструкторов, повышается их квалификация.



Программа подходит людям любых возрастов, главное правильно рассчитать нагрузку.



Джампинг – это веселые прыжки под зажигательную и современную музыку. Взяв драйвовый темп, уже невозможно остановиться.



Благодаря способности батута амортизировать создается эффект воды, которая будто выталкивает тело. Данная особенность снимает напряжение с поясницы и суставов, а ведь именно они наиболее подвержены опасности во время занятий спортом.



Как правило, длится одно занятие час,из них 35 минут – это кардионагрузка, а 20 минут − силовая. Кроме того, внедряются упражнения на растяжку и баланс.



Реально ли похудеть, посещая джампинг-фитнес? Отзывы о нем ходят очень положительные. Чтобы почувствовать эффект, нужно посещать тренировки трижды в неделю, лучше через день.



Эффект от фитнес-прыжков на батуте?



Самая важная особенность джампинга – легкость. Только представьте, что 20 минут веселого прыгания заменяют целый час обычного изнурительного фитнеса на стэпе!



Также такие веселые тренировки гарантируют:

Снижение веса;

Активизацию процессов обмена;

Укрепление коленных и голеностопных суставов;

Профилактику плоскостопия;

Повышение мышечного тонуса;

Тренировку вестибулярного аппарата.