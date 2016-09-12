В последнее время появляются все новые и новые виды фитнес-тренировок, и одной из самых интересных новинок стал джампинг фитнес.
Что такое джампинг фитнес?
Джампинг-фитнес представляет собой практически революционную программу по фитнесу, которая предполагает использование круглых батутов, оснащенных ручками. Это ноу-хау быстро нашло поклонников, завоевав женское доверие.
По всему миру открыто более двухсот пятидесяти официальных центров, проводятся подготовка и переподготовка для инструкторов, повышается их квалификация.
Программа подходит людям любых возрастов, главное правильно рассчитать нагрузку.
Джампинг – это веселые прыжки под зажигательную и современную музыку. Взяв драйвовый темп, уже невозможно остановиться.
Благодаря способности батута амортизировать создается эффект воды, которая будто выталкивает тело. Данная особенность снимает напряжение с поясницы и суставов, а ведь именно они наиболее подвержены опасности во время занятий спортом.
Как правило, длится одно занятие час,из них 35 минут – это кардионагрузка, а 20 минут − силовая. Кроме того, внедряются упражнения на растяжку и баланс.
Реально ли похудеть, посещая джампинг-фитнес? Отзывы о нем ходят очень положительные. Чтобы почувствовать эффект, нужно посещать тренировки трижды в неделю, лучше через день.
Эффект от фитнес-прыжков на батуте?
Самая важная особенность джампинга – легкость. Только представьте, что 20 минут веселого прыгания заменяют целый час обычного изнурительного фитнеса на стэпе!
Также такие веселые тренировки гарантируют:
Джампинг-фитнес представляет собой практически революционную программу по фитнесу, которая предполагает использование круглых батутов, оснащенных ручками. Это ноу-хау быстро нашло поклонников, завоевав женское доверие.
По всему миру открыто более двухсот пятидесяти официальных центров, проводятся подготовка и переподготовка для инструкторов, повышается их квалификация.
Программа подходит людям любых возрастов, главное правильно рассчитать нагрузку.
Джампинг – это веселые прыжки под зажигательную и современную музыку. Взяв драйвовый темп, уже невозможно остановиться.
Благодаря способности батута амортизировать создается эффект воды, которая будто выталкивает тело. Данная особенность снимает напряжение с поясницы и суставов, а ведь именно они наиболее подвержены опасности во время занятий спортом.
Как правило, длится одно занятие час,из них 35 минут – это кардионагрузка, а 20 минут − силовая. Кроме того, внедряются упражнения на растяжку и баланс.
Реально ли похудеть, посещая джампинг-фитнес? Отзывы о нем ходят очень положительные. Чтобы почувствовать эффект, нужно посещать тренировки трижды в неделю, лучше через день.
Эффект от фитнес-прыжков на батуте?
Самая важная особенность джампинга – легкость. Только представьте, что 20 минут веселого прыгания заменяют целый час обычного изнурительного фитнеса на стэпе!
Также такие веселые тренировки гарантируют:
- Снижение веса;
- Активизацию процессов обмена;
- Укрепление коленных и голеностопных суставов;
- Профилактику плоскостопия;
- Повышение мышечного тонуса;
- Тренировку вестибулярного аппарата.
Наша студия Фитнесс Джампинга в Даугавпилсе приглашает всех желающих,кто хочет получить максимальную пользу от спорта, присоединится в наш дружелюбный коллектив!ВМЕСТЕ ПРЫГАТЬ ВЕСЕЛЕЙ!
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Либо на нашей страничке в Facebook
http://fb.me/jumpingdaugavpils
Кандавас 19 ,здание Магистр, 1 этаж
ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ 22360250
Либо на нашей страничке в Facebook
http://fb.me/jumpingdaugavpils
Кандавас 19 ,здание Магистр, 1 этаж
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