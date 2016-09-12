 В последнее время появляются все новые и новые виды фитнес-тренировок, и одной из самых интересных новинок стал джампинг фитнес.

Что такое джампинг фитнес?

Джампинг-фитнес представляет собой практически революционную программу по фитнесу, которая предполагает использование круглых батутов, оснащенных ручками. Это ноу-хау быстро нашло поклонников, завоевав женское доверие.

По всему миру открыто более двухсот пятидесяти официальных центров, проводятся подготовка и переподготовка для инструкторов, повышается их квалификация.

Программа подходит людям любых возрастов, главное правильно рассчитать нагрузку.

Джампинг – это веселые прыжки под зажигательную и современную музыку. Взяв драйвовый темп, уже невозможно остановиться.

Благодаря способности батута амортизировать создается эффект воды, которая будто выталкивает тело. Данная особенность снимает напряжение с поясницы и суставов, а ведь именно они наиболее подвержены опасности во время занятий спортом.

Как правило, длится одно занятие час,из них 35 минут – это кардионагрузка, а 20 минут − силовая. Кроме того, внедряются упражнения на растяжку и баланс.

Реально ли похудеть, посещая джампинг-фитнес? Отзывы о нем ходят очень положительные. Чтобы почувствовать эффект, нужно посещать тренировки трижды в неделю, лучше через день.

Эффект от фитнес-прыжков на батуте?

Самая важная особенность джампинга – легкость. Только представьте, что 20 минут веселого прыгания заменяют целый час обычного изнурительного фитнеса на стэпе!

Также такие веселые тренировки гарантируют:
  • Снижение веса;
  • Активизацию процессов обмена;
  • Укрепление коленных и голеностопных суставов;
  • Профилактику плоскостопия;
  • Повышение мышечного тонуса;
  • Тренировку вестибулярного аппарата.
Наша студия Фитнесс Джампинга в Даугавпилсе приглашает всех желающих,кто хочет получить максимальную пользу от спорта, присоединится в наш дружелюбный коллектив!ВМЕСТЕ ПРЫГАТЬ ВЕСЕЛЕЙ!

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