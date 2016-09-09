Цены на отопление в Даугавпилсе, по крайней мере, до нового года не поднимутся, а то и вовсе снизятся. Об этом рассказал руководитель Daugavpils siltumtikli Андрей Кузнецов.

По его словам, главной причиной сохранения цен на нынешнем уровне является прогноз цены на газ — роста цен на энергоноситель пока не ожидается. Таким образом, и цены на тепло в городе останутся на нынешнем уровне, а, возможно, даже снизятся.



Как сообщил А.Кузнецов, цены на тепло в Даугавпилсе падают, начиная с 2013 года. Если на 1 сентября 2013 года цена составляла 62,52 евро, то на сентябрь 2014 года она составляла уже 59,87 евро, в 2015 году — 51,31 евро. По данным на 1 сентября 2016 года цена составляет 45,85 евро. Цены на тепло в Даугавпилсе одни из самых низких среди городов Латвии.



В то же время, долг потребителей за тепло на 1 сентября 2016 года составил чуть более 3,5 миллиона евро, что на 200 тысяч евро меньше, чем на тот же период прошлого года.



По словам А.Кузнецова, среди должников предприятия — практически нет злостных неплательщиков. Величина долга и его сокращение очень зависит от экономической ситуации в городе — коммунальные платежи лучше оплачиваются, когда у людей есть работа и стабильные доходы.