В ходе визита в Даугавпилс посол России в Латвии Александр Вешняков подчеркнул, что очень надеется на улучшение отношений между Латвией и Россией.
«Межправительственная комиссия не собиралась уже три года. Но теперь произошла смена руководства — комиссию возглавил министр сообщения Улдис Аугулис, и уже запланирована очередная встреча», — сказал Вешняков.
Посол России регулярно посещает Латгале и Даугавпилс. В этот раз главной целью визита была подготовка к выборам в Госдуму РФ, которые пройдут 18 сентября. В Даугавпилсе избирательный участок будет находиться в генеральном консульстве России.
В рамках визита российский посол встретился также с председателем Даугавпилсской думы Янисом Лачплесисом. В ходе встречи обсуждались перспективы экономического сотрудничества, в том числе возможности заказов для Даугавпилсского локомотиворемонтного завода.
Посол России регулярно посещает Латгале и Даугавпилс. В этот раз главной целью визита была подготовка к выборам в Госдуму РФ, которые пройдут 18 сентября. В Даугавпилсе избирательный участок будет находиться в генеральном консульстве России.
В рамках визита российский посол встретился также с председателем Даугавпилсской думы Янисом Лачплесисом. В ходе встречи обсуждались перспективы экономического сотрудничества, в том числе возможности заказов для Даугавпилсского локомотиворемонтного завода.
Собственно, важно не столько то, что он говорил, скорее важнее, что ему велели сказать.
А сказал он видимо не много и в очередной раз, не то чего ждали, в противном случаи, все СМИ тарахтели бы на перебой о "инициативах кремля".
Собственно, важно не столько то, что он говорил, скорее важнее, что ему велели сказать.
А сказал он видимо не много и в очередной раз, не то чего ждали, в противном случаи, все СМИ тарахтели бы на перебой о "инициативах кремля".
Но не все живут так и многим свойственно воспринимать такие "визиты", как лучик надежды. Увы, нет там ни какой надежды и в обозримом будущем, её как-то и не предвидится.
Но не все живут так и многим свойственно воспринимать такие "визиты", как лучик надежды. Увы, нет там ни какой надежды и в обозримом будущем, её как-то и не предвидится.